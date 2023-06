Charlène von Monaco: Die traurige Wahrheit hinter der Familien-Idylle

Rund ein Jahr ist es nun her, dass Charlène von Monaco nach langer Krankheit wieder öffentlich an der Seite ihres Mannes Fürst Albert in die Öffentlichkeit trat. Beim Grand Prix in Monte-Carlo im letzten Jahr schien sie endlich wieder lächeln zu können, zeigte sich so innig wie selten mit ihrem Gatten Albert - in diesem Jahr ist bei dem Event nichts mehr davon übrig geblieben. Charlènes Lächeln sieht gezwungen aus. Zu ihrem Mann hält sie Sicherheitsabstand. Ein Bild mit ihren Kindern Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques wirft Fragen auf.