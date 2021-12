Charlène von Monaco: Eifersuchts-Drama! Jetzt kommt es hart auf hart!

Obwohl sich Charlène von Monaco bekanntermaßen in einer speziellen Einrichtung befindet, um sich von ihrer psychischen und körperlichen Erschöpfung zu erholen, ließ es sich die ehemalige Affäre ihres Mannes Albert nicht nehmen, heftig gegen die angeschlagene Fürstin auszuteilen. Dass die beiden Frauen in Alberts Leben keine Freundinnen mehr werden ist kein Geheimnis. Jetzt macht Nicole Coste jedoch klar, wie egal ihr die aktuelle Situation, in der sich Charlène befindet ist. Gegenüber einem Reporter der „Daily Mail“ verkündet sie nun gleichgültig: "Warum sollte es mich interessieren". Im gleichen Atemzug teilt sie weiter gegen Charlène aus, dass die Menschen in Monaco sie viel mehr lieben und respektieren als die Fürstin. Oh Oh, ob da nicht noch ein Funken Eifersucht mitschwingt?