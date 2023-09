Charlène von Monaco nach der Trennung: Drama um die Zwillinge!

Jede Frau kann verstehen, wenn Charlene daraus Konsequenzen ziehen würde. Und so soll sie sich für ein neues Leben in der Schweiz entschieden haben. Dort, wo sie vor nicht allzu langer Zeit schon einmal Ruhe fand. Wie es heißt, soll sie im Frühjahr 2022 am Genfer See in einer Klinik in Behandlung gewesen sein. Hat sie nun entschieden, hier ein neues Leben zu beginnen? Dafür muss sie aber ihre Kinder verlassen!

Die Zwillinge Jacques und Gabriella bleiben bei Albert, so sieht es die monegassische Verfassung vor. Das ist schrecklich für die Fürstin, die ihre Kinder doch so sehr liebt. Einmal sagte sie: "Danke, Gott, dass du mich mit diesen wunderbaren Kindern gesegnet hast." Es muss so schwer sein, sich für einen solchen Schritt zu entscheiden. Wie viele Tränen muss sie wohl vergossen haben?

Ja, fern vom Grimaldi-Hof, am Genfer See, mag sie sich vielleicht freier fühlen. Aber eben auch einsamer. Kann Charlene in ihrem neuen Leben als Fürstin ohne Reich und Mutter ohne Kinder wirklich glücklich werden?