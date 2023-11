Charlène von Monaco: Zuflucht in Deutschland - findet sie hier jetzt ihr Glück?

"Heute fühle ich mich topfit, glücklich und gelassen", erklärte die Ex-Profischwimmerin noch im September. Trotzdem gab sie auch zu: "Ich würde gerne wieder mit dem Schwimmtraining beginnen, damit ich wieder mehr Energie bekomme und mich stärker fühle."

So richtig gut geht es Charlène also doch nicht. Und das ist auch kein Wunder! Es hätte stärkere Frauen umgehauen, Bilder vom eigenen Mann zu sehen, wie er zeitgleich mit seiner Ex-Affäre auf dem Oktoberfest feierte. Ja, Fürst Albert amüsierte sich in München – und eben auch Nicole Coste. Und das, obwohl er Charlène eigentlich bei einem Charity-Projekt in Südafrika unterstützen wollte! Nicole Coste ist und bleibt ein Stachel im Fleische der Fürstin: Sie spielt sich ebenso gerne in den Vordergrund wie Alberts uneheliche Kinder Alexandre und Jazmin Grace. Jedes Foto von ihnen mit Albert wirkt wie eine Demütigung für Charlène.