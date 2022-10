Chris Broy: Bittere Worte für Ex Eva Benetatou!

Was will Chris Broy damit sagen? Dass der einstiege "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer und seine Ex Eva Benetatou nicht immer auf einen Nenner kommen, ist kein Geheimnis. Noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes George Angelos kriselte es heftig zwischen den beiden, bis wenig später die Trennung bekannt wurde. Seither folgt ein Seitenhieb dem Anderen. So teilt auch Chris jetzt wieder indirekt gegen die Mutter seines Sohnes aus.