Annalena Baerbock ist nicht nur leidenschaftliche Politikerin und jüngste Kanzlerkandidatin aller Zeiten, sondern auch glückliche Mutter und Ehefrau. Gemeinsam mit ihrer vierköpfigen Familie lebt die Grünen-Vorsitzende im beschaulichen Potsdam am Rande der Hauptstadt. Seit 2007 ist Annalena Baerbock mit ihrem Mann Daniel Holefleisch verheiratet. Und der kann seiner erfolgreichen Frau karrieretechnisch sogar das Wasser reichen. Als PR-Manager und Lobbyist arbeitet der Ehemann von Annalena Baerbock für die Deutsche Post DHL Group in Berlin. Kein Wunder also, dass sich das erfolgreiche Paar über die Arbeit kennenlernte. Der Kommunikationsspezialist war zwischen 2004 und 2017 in der Parteizentrale der Grünen tätig. Dort begegnete ihm die junge und ambitionierte Politikern Annalena Baerbock – es funkte! 2007 gab sich das Paar das Ja-Wort und bekam zwei Töchter (2011 und 2015).