Christina Luft & Luca Hänni: Sie weint bittere Krokodilstränen!

Auf Instagram nimmt Christina Luft ihre Fans immer wieder in ihren Alltag als Profitänzerin bei "Let's Dance" und in ihr Privatleben mit. Dabei zeigt sie sich natürlich auch nur allzu gerne mit ihrem Verlobten Luca Hänni. Doch von ihm gab es in letzter Zeit auf ihrem Kanal nicht viel zu sehen, denn für die Tanzproben und Shows kann Christina aktuell nur selten bei ihm in der Schweiz sein. Doch nun ist es endlich wieder einmal soweit und die 33-Jährige ist wieder mit ihrem Verlobten vereint. Das ließ nun ihre Emotionen hochkochen und sie postete einen süßen Clip der beiden in ihre Instagram-Story: