Christina und Luca Hänni: Wegen Kaulitz-Zwillingen! DAS planen die Hännis

Die Netflix-Doku-Serie "Kaulitz & Kaulitz" über die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz ist aktuell wohl eine der gehyptesten Produktionen auf der Streaming-Plattform. Die privaten Einblicke in das Leben der Musiker wird von den Fans gefeiert. Auch die "Let's Dance"-Stars Christina (34) und Luca Hänni (29) sind an der Serie nicht vorbeigekommen. Ob sie allerdings den Hype um das Format teilen? In ihrem Podcast klären sie nun auf – und können sich eine kleine Spitze gegen die Band nicht verkneifen.

In ihrem Podcast "Don't worry be Hänni" sprechen Christina und Luca Hänni, die sich 2020 bei "Let's Dance" kennenlernten und später ein Paar wurden, regelmäßig über alle möglichen Themen. Derzeit natürlich auch über ihr frisches Elternglück. Denn die beiden sind erst vor wenigen Wochen Eltern einer Tochter geworden. Das bedeutet für beide derzeit wohl auch, mehr Zeit zu Hause auf dem Sofa vor dem Fernseher zu verbringen. Auf dem TV-Programm stand für sie nun auch "Kaulitz & Kaulitz". Bekennende Anhänger der Zwillinge sind die beiden allerdings nicht.