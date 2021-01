Claudia Obert: Welcher Mann gewinnt ihr Herz im "House of Love"?

Ob „Promi Big Brother“, „Shopping Queen“ oder „Promis unter Palmen“, seit Jahren tingelt die selbsternannte Self-Made-Millionärin – mit ihrer Champagnerflasche im Gepäck – durch die deutsche TV-Landschaft. Ihr Vermögen verdient sich Claudia Obert seit den 90er Jahren mit dem Verkauf von billigen Luxusgütern. Doch während die junge Claudia emsig die Karriereleiter erklomm, ließ sie ihr Liebesleben absichtlich links liegen. "Das Wort 'Ehemann' interessiert mich nicht. Es müssen nun wirklich nicht ein Leben lang dieselben Hosen am Bett hängen“, propagierte sie stets laut und deutlich. Sich von einem Mann einschränken zu lassen, kam für die Unternehmerin nie in Frage. Das könnte sich jedoch bald ändern. Zehn männliche Singles zwischen 24 und 72 Jahren kämpfen ab Januar im „House of Love“ auf Joyn um das Herz der ewigen Single-Frau. Vom DJ über den Barkeeper bis hin zum Geschäftsführer ist für jeden Geschmack etwas dabei. Doch sucht Claudia Obert wirklich die große Liebe oder nur einen Toyboy?