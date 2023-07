Cora Schumacher: Mit diesen Bildern zieht sie auf "OnlyFans" blank

"Ich bin 46 Jahre alt und fühle mich jetzt wieder pudelwohl in meiner Haut" - das betont Cora Schumacher nun im Interview mit "Bild" und sprach offen über ihre Entscheidung, sich einen "OnlyFans"-Account zuzulegen. Damit ist die Ex von Ralf Schumacher unter ihren Promi-Kollegen nicht alleine. Neben Wendlers Laura Müller ziehen auch TV-Stars wie Jenefer Riili auf der Erotik-Plattform blank. So sexy vermarktet Cora jetzt ihre Kurven...