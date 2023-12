Cora Schumacher: TV-Hammer! Sie geht ins Dschungelcamp

Dass die Ex-Frau von Ralf Schumacher in den Dschungel zieht, hätte bis jetzt wohl kaum jemand vermutet. Laut Informationen der "Bild"-Zeitung soll Cora sogar eine der höchsten Gagen von RTL bekommen haben. Das erfuhr das Blatt laut eigener Aussage aus Senderkreisen. Was sie wohl am Lagerfeuer erzählen könnte? Eventuell packt sie über ihre intimen Fotos, die 2011 mit einem bekannten deutschen Rapper gemacht wurden, aus, mutmaßt die Zeitung. Möglicherweise will sie auch Werbung für ihren Only-Fans-Account im Camp machen. Oder geht es vielleicht sogar um Michael Schumacher? Das bleibt vorerst ungewiss.

Ungewiss ist auch, wer noch alles bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2024 dabei sein wird. Wie "Express" erfahren haben will, sollen sowohl Reality-TV-Star Emmy Russ als auch TikToker "Twenty4tim" auf der Kandidatenliste stehen. Dasselbe gilt laut dem Blatt auch für Ex-"Bachelor"-Kandidatin Franziska Temme und Ex-"Bachelorette"-Kandidat Rafi Rachek. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, werde wohl auch GZSZ-Star Felix von Jascheroff dabei sein. Ebenso Ex-"GNTM"-Teilnehmerin Anya Elsner. Als einziger weiterer Kandidat bestätigt ist bisher Heinz Hoenig.