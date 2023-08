Daniela Katzenberger: Das Aus ist offiziell!

Mit der gestrigen Folge endet die aktuelle Staffel von Danielas Sendung. RTLzwei wird vorerst keine weiteren Episoden ausstrahlen. Viele Fans wunderten sich außerdem, dass ihre Mutter Iris Klein nicht mehr auftauchte. Schließlich sorgte das Fremdgehdrama um sie, Ex Peter und Yvonne Woelke für jede Menge Schlagzeilen. Am Anfang der Staffel wurde das Thema noch ausführlich aufgegriffen, jetzt nicht mehr. Will Daniela dem Drama etwa keine Plattform mehr geben? Wurde Mama Iris aus der Sendung verbannt? Bisher alles nur Spekulationen...