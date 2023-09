"Das Sommerhaus der Stars": Liebes-Aus offiziell! Dieses Paar der aktuellen Staffel ist getrennt

Auch Ricarda bestätigte das Liebes-Aus, indem sie den Post in ihre Instagram-Story repostete und dazu schrieb: "Es ist offiziell!"

Damit bestätigten RTL und sie, was die Fans schon seit einer Weile vermutet hatten. Schon seit Monaten zeigten sich die beiden nicht mehr zusammen auf Social Media. Von süßem Couple-Content, den sie davor regelmäßig lieferten, fehlte jede Spur. Nun herrscht traurige Gewissheit und mit dem Verkündung ist nun auch auf den jeweiligen Instagram-Kanälen der beiden, jegliche Spur ihrer Beziehung ausgelöscht. Bleibt abzuwarten, wie sehr es in den kommenden Folgen des "Sommerhaus" noch zwischen ihnen krachen wird und, was am Ende wirklich ausschlaggebend für ihre Trennung war.