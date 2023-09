"Das Sommerhaus der Stars": Rotz-Gate! Das bringt das Fass zum Überlaufen

In der ersten Folge von "Das Sommerhaus der Stars" hatten sich Walentina Doronina und Can Kaplan schon als Problempaar herauskristallisiert - sowohl intern als auch in der Interaktion mit den anderen Pärchen. In Episode zwei (Dienstag, 20.15 Uhr bei RTL - auch bei RTL+) versuchen sie nun zumindest, ihre Isolation im Haus zu durchbrechen. Schließlich zeigte das Stimmungsbild am Ende der Auftaktfolge, dass das Paar auf der allgemeinen Abschussliste steht.

Can wählt als Werkzeug für seine Kontaktaufnahme den Holzhammer. Er bietet Ricarda "Ricky" Raatz an, ihr einen Tee zu machen - aber nur, wenn sie bei der nächsten Nominierung seinen Rivalen Aleksandar "Aleks" Petrovic wählt. Ricarda erzählt das natürlich brühwarm an Aleks Freundin Vanessa Nwattu weiter.