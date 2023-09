Désirée Nick nach Playboy-Sensation: Große Sorge um ihre Sicherheit!

Dass sich Désirée Nick für den "Playboy" auszieht, ist schon eine ziemlich ungewöhnliche Meldung. Doch nun legt die Reality-TV-Teilnehmerin eine weitere Beichte ab, die viel mächtig viel Verwunderung sorgt! Denn wie Désirée Nick gegenüber "BILD" erzählt, hatte sie bereits seit 11 Jahren keinen Sex mehr! Ein Erotik-Model, das keine sexuellen Gelüste mehr hat? Eine interessante Kombination! Im Interview mit "BILD" plauderte sie nun aus: "Ich war sexuell wirklich reichlich aktiv, bin in keiner Weise zu kurz gekommen." Deshalb sei sie auf keine Männer angewiesen, erst recht nicht auf Callboys, wie sie verrät: "Das würde mir nicht im Traum einfallen. Wenn schon ein Deal, dann müssten die ja mich bezahlen! Ich empfinde Sex weder als Sport, noch als körperliche Notwendigkeit, sondern als Krönung der Liebe. Bei mir funktioniert der ganze Apparat nur mit einem großen Begehren der Person rundum." Ist also ein sich nach Liebe sehnendes Herz der Grund für ihre 11-jährige Abstinenz? Gut möglich...

Doch in erster Linie hat ihr offenes Geplauder über ihr Sex-Leben und das Nackt-Shooting für den "Playboy" der 66-Jährigen viele Verehrer eingebracht. Désirée Nick bekam zahlreiche Zuschriften von Männern, die sich "intensiv" um ihre "Mitte" kümmern wollen. "Ich bemühe mich, alle Zuschriften abzuarbeiten. Es haben sich sogar bereits Homosexuelle angeboten, um mir zu helfen. Da ich zu jung für Bingo und zu alt für Ecstasy bin, gibt es offenbar eine klaffende Lücke in meinem Leben, die geschlossen werden muss", meint sie gegenüber "BILD".

Doch diese Masse an neuen Verehrern ist nicht unbedingt unproblematisch! Denn in den nächsten Wochen wird Désirée Nick für die Vorstellung ihres neuen Buchs das Oktoberfest in München besuchen. Bereits jetzt macht sich die Autorin große Sorgen: "Ich glaube, ich brauche Personenschutz!" Wie heißt es doch so schön: Vorsicht ist besser als Nachsicht! Besonders wenn es um liebeshungrige Verehrer geht...