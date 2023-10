Die Wollnys: Juhu, das Baby kommt!

Lavinia hat sich eigentlich eine natürliche Entbindung gewünscht, doch wegen ihrer Risikoschwangerschaft ist das leider nicht möglich. Das Baby soll am 19.04.2023 per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Der Tag rückt immer näher und die Nervosität steigt bei Lavinia und Tim. "Ich bin definitiv aufgeregt. Bei Motte dachte ich noch: 'Ja, sie wird halt geholt.' Doch jetzt weiß ich ja, wie es ist. Auch danach mit den Schmerzen. So eine OP hat ja auch immer seine Risiken, aber ich denke positiv", sagt sie kurz vor dem Termin. Als Unterstützung sind Mama Silvia und ihre Geschwister extra aus ihrer Zweitheimat Türkei gekommen.