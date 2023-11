Die Wollnys: TV-Aus! So geht es jetzt weiter

Seit einigen Tagen müssen die Wollny-Fans ohne ihre Lieblingsfamilie auskommen. Am 15. November flimmerte die letzte Folge über die TV-Bildschirme. Im Staffelfinale brachte Sarafina endlich ihr drittes Kind Hope Angel Silvia in einer Privatklinik in Manavgat (Türkei) auf die Welt. Weder Oma Silvia noch ihr Mann Peter durften wegen der damaligen Coronaregeln bei dem Kaiserschnitt dabei sein. Dementsprechend groß war die Freude, als Sarafina und Hope endlich nach Hause kamen. Mit einer großen Überraschungsparty wurden Mutter und Kind gebührend in Empfang genommen. Doch wie geht es weiter?