Dominik Stuckmann: Jetzt kommen schlüpfrige Details ans Licht

So so, Tricks also und welche wären das? "Ich glaube, jede Frau hat einen Satisfyer" ist sich der Bachelor sicher. Dominik ist wohl Fan der kleinen Helfer im Bett und verrät weiter: "Ja, also man kann alles benutzen, würde ich sagen. Und irgendwie kriegt man am Ende ein Happy End, hoffentlich auf beiden Seiten". Ganz schön intim, für das erste Kennenlernen oder? Das merkt der 29-Jährige auch schnell und beendet das Gespräch mit den Worten: "Ach du Scheiße, hast du das jetzt wirklich gesagt, Dominik?". Naja, jetzt ist es raus, die Zuschauer dürften auf jeden Fall gespannt sein, was Dominik noch so im TV von sich preisgeben wird.

Welche Frauen bereits das Herz der ehemaligen Bachelor erobern konnten, haben wir für dich im Video einmal zusammengefasst: