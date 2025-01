Dschungelcamp 2025: Diese Paarungen versprechen Brisanz

Dass Sportkommentator Jörg Dahlmann (66) nicht auf den Mund gefallen ist, hat er in der Vergangenheit bewiesen. Allerdings bewegten sich seine Sprüche auch mal unter der Gürtellinie und sorgten in der Öffentlichkeit für einen Aufschrei. Wir erinnern uns: Bei einem DFB-Pokalspiel kommentierte er eine Einblendung von Torwart Loris Karius (31) mit den Worten: "Jetzt in Berlin sitzt er eben nur auf der Bank. Hat den Vorteil, dass er zu Hause kuscheln kann mit seiner Sophia Thomalla. Aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen."

Für diesen Spruch erntete er massig Kritik und verlor sogar seinen Job bei Sky. Da half auch sein Versuch einer Entschuldigung nicht. "Einige werfen mir Sexismus vor. Nein, das war nullkommanull sexistisch gemeint. Aber sollte es so angekommen sein, entschuldige ich mich bei den Zuhörern und auch bei Sophia Thomalla (falls sie sich angegriffen fühlt)", erklärte er damals.

Gut möglich, dass ihm diese flapsige Art auch im Dschungel auf die Füße fallen wird. Denn selbst den Ansatz von Sexismus dürften Kandidatinnen wie Edith Stehfest absolut nicht unkommentiert hinnehmen.

