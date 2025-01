Edith Stehfest: "Ex-Mann?" Dschungelcamp-Zoff mit Jörg Dahlmann

Das Dschungelcamp ist gerade erst gestartet, da droht schon der erste große Zoff. Die diesjährigen IBES-Kandidaten mussten in zwei separaten Gruppen ins Camp einziehen. Nachdem die ersten sechs es sich bereits am Lagerfeuer gemütlich gemacht hatten, rückte der Rest der Truppe an – und die Harmonie war vorbei …

Nina Bott (46) wurde zur zweiten Teamchefin ernannt und griff direkt durch. Alles musste seine Ordnung haben. Und nicht nur das. Auch die erste "richtige" Dschungelprüfung stand wenig später an. Alle zusammen mussten bei Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) anrücken, um sich der "Bährufs-Bähratung" zu unterziehen. Doch mehr als die Prüfung brachte etwas anderes Edith Stehfest (29) in Rage: Mitcamper Jörg Dahlmann (66).