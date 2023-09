Ekaterina Leonova nach der Trennung: Jetzt meldet sie sich zu Wort!

Endlich meldet sich Ekaterina Leonova nach den Trennungsgerüchten zurück! Ein Post auf der Social Media Plattform "Instagram" zeigt sich der "Let's Dance"-Star mit einem zarten Lächeln auf den Lippen und mit neuem Lebensmut. Dazu schreibt die gebürtige Russin: "Wenn du weinen willst, weine… Aber bleib nicht in der Vergangenheit stecken, suche nach den Lösungen in der Gegenwart und denk an die Zukunft, die ganz bald schon deine Gegenwart sein wird." Ein ziemlich nachdenkliches Statement von Ekaterina Leonova. Weiter schreibt sie: "Alles, was ich ändern kann, ändere ich… Sonst werde ich die verpasste Chance bereuen. Alles, was ich nicht ändern kann, akzeptiere ich und nehme es als Challenge an. Ist das leicht? Nein, aber das geht. Es gibt immer Menschen neben mir, die mich wieder zurück in die Bahn bringen." Ein besonderes Dankeschön richtet sie an ihre Follower: "Und ihr seid auch ein Teil davon. Danke! Der Sonnenschein is back." Ein beruhigende Nachricht! Ekaterina scheint des ersten Schmerz der Trennung überwunden zu haben...