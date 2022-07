Elena Miras: Häusliche Gewalt - jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Nach der gescheiterten Beziehung mit ihrem Baby-Papa Mike Heiter, hat Elena Miras nun in dem schweizer Rapper Leandro Teixeira anscheinend die große Liebe gefunden. Das Paar zeigt sich auf Social Media immer wieder verliebt wie am ersten Tag und teilt süße Familienfotos mit Elenas Tochter Aylen. Doch nicht immer hatte die "Love Island"-Beauty so viel Glück mit den Männern. Was jetzt bei "Das große Promi-Büßen" ans Licht kam, wusste bislang noch niemand...