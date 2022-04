Elena Miras: Miese "Kampf der Realitystars"-Klatsche! Sie teilt wieder aus

In einer Fragerunde auf Instagram lässt Elena Miras nun durchsickern, wie sie wirklich über ihre Reality-TV-Kollegen denkt, denn nicht mit vielen ihrer Mitstreiter aus der Vergangenheit kam die temperamentvolle Beauty klar. Immer wieder eckte sie mit ihrer direkten Art in Shows wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", "Sommerhaus der Stars" oder "Promis unter Palmen" bei den anderen Teilnehmern an. Fans fragen sich nun, ist Elena so auch im echten Leben drauf? Darauf hat sie eine klare Antwort: