Elena Miras: "Sehr schade, dass es solche Menschen gibt"

In ihrer Instagram-Story sprudelt es nun einfach so aus ihr heraus. Elena Miras lässt Hass-Nachrichten nicht mehr auf sich sitzen, noch lässt sie diese unkommentiert so stehen. Mit einer klaren Ansage richtet sie sich jetzt an ihre Gegner, die sie noch immer nicht in Ruhe lassen und ihr weder das neue Liebesglück mit dem Schweizer Rapper Xellen7 noch den geplanten gemeinsamen Winterurlaub nach Thailand gönnen. Für die "Love Island"-Beauty ein absolutes No-Go, dem sie sich nun vehement zur Wehr setzt: