Ennesto Monte: Das steckt wirklich hinter der Macho-Fassade!

Wie er zu dieser Einsicht kam, verrät der einstige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat ebenfalls: "Wenn meine Kinder mir das sagen: 'Papa, du bist der tollste Mensch der Welt. Was ist das, was wir da sehen über dich? Warum sprechen uns unsere Freunde in der Schule deswegen an?' Das hat bei mir Klick gemacht und ich habe gesagt, eigentlich will ich nur ein Vorbild sein". Auch sein Verhalten gegenüber seiner Ex Helena Fürst tue ihm mittlerweile Leid, wie er weiter beichtet: "Ich dachte, ich wäre ein geiler Typ. Jetzt im Nachhinein weiß ich, wie dumm das war und unüberlegt. [...] Ich konnte mich selber nicht mehr erkennen, wenn ich ganz ehrlich bin".

Hinter seinem Macho-Gehabe stecke wohl viel mehr, als bislang gedacht. Der Grund dafür sind die harten Zeiten, die er zu dem Zeitpunkt mit seiner Familie durchstehen musste. "Weil meine Mutter damals krank war, mein Bruder war im Gefängnis, meine Schwester hat sich getrennt und ich musste für alle aufkommen". Ganz schön hart, kein Wunder, dass sich Ennesto da eine Fassade aufgebaut hat...wie sagt man so schön, harte Schale, weicher Kern.

Wie sein Gehabe auch damals die Beziehung mit Daniela Büchner beeinflusste, erfährst du im Video: