Eva Benetatou: Pikante Liebes-Beichte! Jetzt sollen es alle wissen

In letzter Zeit ist es ein bisschen ruhiger um Eva Benetatou geworden. Die Reality-TV-Schönheit konzentriert sich voll und ganz auf ihren Sohn und hat es sich zur Aufgabe gemacht, negative Kommentare einfach an sich abprallen zu lassen. Hin und wieder kommen ihre Fans aber dennoch in den Genuss einer Instagram-Fragerunde. Und dabei enthüllt Eva einige spannende Dinge...