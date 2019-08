Evelyn Burdecki: Heißer oben ohne Clip aufgetaucht!

Das Evelyn Burdecki gerne mal mit ihren Reizen spielt, ist definitiv nicht Neues. Ein jetzt aufgetauchter Clip sorgt nun jedoch für ganz besonders viel Aufsehen. Der Grund: Evelyn zeigt sich oben ohne und ist lediglich mit einem Bikini-Höschen bekleidet...

Oana Nechiti: Let's Dance-Hammer! Sie wird Jurorin

Evelyn Burdecki zeigt sich oben ohne

Via gewährt nun ganz intime Einblick! Wie nämlich zu sehen ist, verbringt die die heißen Sommerstunden an einem Badesee und lässt sich die Sonne auf den Kopf scheinen. Doch vor allem ein Detail sorgt bei ihren Fans für besonders viel Aufmerksamkeit: Evelyn ist oben ohne! Das so ein sexy Ausblick vor allem von ihren männlichen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...

Evelyns Fans rasten aus

Wie unter dem Post der Beauty deutlich wird, hat sie damit bei ihrer Community voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Was ein hübscher Mensch uff! We Love you!!!!" sowie "Wow Model, so hübsch!!!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ob uns Evelyn in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Schnappschüssen dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

Hütet Evelyn Burdecki etwa ein süßes Liebes-Geheimnis?