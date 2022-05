Evgeny Vinokurov: Überraschendes Baby-Update!

Nachdem sich Evgeny Vinokurov im letzten Jahr mit Corona infizierte ging alles ganz schnell. Leider erkrankte daraufhin auch seine schwangere Frau Nina an dem Virus, was für ihre Schwangerschaft unerwartete Konsequenzen hatte - Baby Nio Vero Vinokurov musste eineinhalb Monate früher als errechnet auf die Welt geholt werden. Danach mussten die frischgebackenen Eltern noch einmal 8 Tage ohne ihren Kleinen durchstehen, denn für Nio ging es erstmal in ein anderes Krankenhaus. Erst dann konnten sie ihren kleinen Schatz in die Arme schließen.

Doch diese Zeit liegt nun in der Vergangenheit und die kleine Familie des Profitänzers könnte nicht glücklicher sein. Das beweist Evgeny nun auch auf Instagram mit diesem süßen Schnappschuss: