"Let's Dance" Evgeny Vinokurov: Traurige Trennung kurz nach der Geburt

Denn nach der verfrühten Geburt des kleinen Kämpfers musste er, laut Mama Nina, direkt in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. "Ich habe ihn nicht einmal gesehen, nicht einmal" berichtet sie traurig. Für eine Mutter, das schlimmste was passieren kann, denn genau diese ersten Minuten zusammen, sind das was sich jede frischgebackene Mutter wünscht und was auch für die Bindung zu ihrem Baby doch so wichtig ist. Die Trauer darüber, dass Evgeny und Nina schon so kurz nach der Geburt 8 Tage lang getrennt von ihrem Sohn waren, sitzt immer noch tief. Jedoch liegen diese Zeiten nun zum Glück hinter ihnen und sie dürfen ihren kleinen Schatz nun endlich auch in die Arme schließen. Überglücklich teilt der Profitänzer seinen Fans mit: "Unser Sohn ist da und wir genießen jede Sekunde mit ihm". Alles Glück für Welt an diese süße Familie!

