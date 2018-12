Felix van Deventer und Freundin Antje: Überstehen sie die Trennung?

Mit einem süßen Knutsch-Foto machte es GZSZ-Star Felix van Deventer öffentlich, er hat eine neue Freundin: Antje. Und mit ihr an seiner Seite schwebte der 22-Jährige in den letzten Wochen im Siebten Himmel. So besuchten sie im noch gemeinsam die Weltpremiere von " " Musical und Antje postete süße Pärchen-Pics dazu auf . Einen der Schnappschüsse kommentierte sie mit "Jeder hat ein Schicksal und du bist meins". Wie süß! Die Potsdamerin schaue sogar regelmäßig "GZSZ", um ihren Liebsten bei der Arbeit nah zu sein. Erst kürzlich verriet Felix van Deventer in einem Interview mit , dass Antje nicht eifersüchtig sei, wenn der 22-jährige Schauspieler eine Liebesszene drehen müsste: "Meine Freundin hat gar keine Probleme damit." Mit einer anderen Sache allerdings schon...

GZSZ: Mega-Shitstorm wegen Sex-Video

Felix van Deventer: Mit Freundin Antje sollte es anders werden

Felix van Deventer ist in seine GZSZ-Rolle des "Jonas Seefeld" hineingewachsen, betont dadurch mehr Lebenserfahrung gewonnen zu haben. Scheint als wolle er diese auch in seine neue Beziehung einbringen. Denn mit seiner Ex-Freundin Vivien hat er jahrelang eine Fernbeziehung zwischen Barbelsberg, seinem Drehort, und Hamburg geführt. Letztlich scheiterte die Beziehung an der Entfernung und dem gemeinsamen Zeitmanagement. Und genau das sollte nun bei Antje anders laufen. Die Voraussetzungen waren da, denn Antje lebt in Potsdam, nur wenige Minuten von Barbelsberg entfernt. Felix wollte endlich eine normale Beziehung, abends nach einem langen Drehtag nach Hause kommen und zu zweit gemütlich den Tag ausklingen lassen. Doch führte die beiden laut Antje das Schicksal zusammen, trennt eben dieses das Paar jetzt voneinander!

Felix von Deventer: Ohne Freundin Antje nach Australien

Denn Schauspieler zieht im Januar ins "Dschungelcamp", gemeinsam mit 11 anderen Promi-Kandidaten wird der 22-Jährige im Kampf um die Dschungelkrone antreten. Eine ganz schöne Belastung für die frisch Verliebten, gleich zu Beginn des neuen Jahres auf eine längere Zeit tausende Kilometer voneinander entfernt zu sein. Sicherlich wird Antje sehnsüchtig am Fernseher hängen und jeden Schritt des GSZS- verfolgen. Wenn ihre Beziehung dem Druck und die Entfernung stand hält versteht sich....