Felix von Jascheroff: Serientod für John! Er spricht über sein "GZSZ"-Aus

Laura und John beschließen, den Kolle-Kiez zu verlassen. Werden sie ihren Plan wirklich in die Tat umsetzen? Oder kommt ihnen Zoe zuvor? Darsteller Felix hat jedenfalls schon genaue Vorstellungen, wie er aus der Daily-Soap aussteigen will. "Also ich bin jetzt ja schon seit über 20 Jahren dabei und die perfekte Ausstiegsgeschichte: Ich würde gerne einen richtigen Cut machen", erzählt er im Interview mit "OKmag.de". Felix stellt sich seinen Serientod wie aus einem Actionfilm vor. "Auf jeden Fall muss viel Action sein bei mir. Aber das weiß die Produktion auch."

Aktuell müssen sich die Fans jedoch noch keine Sorgen machen. Felix bleibt der Daily-Soap vorerst erhalten und dreht bereits fleißig für die neuen Folgen. Bis zur Rente will er aber nicht mehr vor der "GZSZ"-Kamera stehen. "Dafür habe ich noch viel zu viele Ideen für andere Sachen und viel zu viel Energie für andere Rollen", stellt der 40-Jährige klar. Was Felix dann für Pläne hat? "Ich habe ja das Privileg, dass ich nebenbei noch viele andere Sachen machen darf. Sei es Theater spielen, sei es andere Film- oder Fernsehprojekte, dementsprechend bin ich eigentlich ganz happy, was das angeht, aber vielleicht mal so ein richtig fetter Kinofilm, wäre glaube ich mal gut." Klingt vielversprechend!