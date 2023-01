Florian Silbereisen: Bitteres TV-Aus! Das Jahr beginnt mit einem Schock

Der Showmaster denkt bereits an seinen TV-Abschied. Er sagte gegenüber dem "Stern": "Ich kann sagen: Ich genieße das, was ich da mache, ich habe totale Freude daran. Aber wenn es morgen nicht mehr so läuft, mache ich was anderes."

Und Flori hat bereits erstaunlich konkrete Pläne: "Ein Gasthaus eröffnen oder eine Kneipe aufmachen oder keine Ahnung, aber ich weiß ganz genau: Mir würde nicht langweilig werden."

Klingt ganz so, als hätte er sich bereits intensiv mit seiner Zweitkarriere auseinandergesetzt. Seine Fans würden ihn im Fernsehen jedoch schmerzlich vermissen.