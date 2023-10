Florian Silbereisen: Fieser Läster-Angriff von Moderator Sebastian Pufpaff!

Der "TV Total"-Moderator Sebastian Pufpaff lässt derzeit kein gutes Haar an Flori. In seiner Sendung nimmt er den "Schlagerbooom" genau unter die Lupe und macht sich beispielsweise über die Mütze lustig, die Florian von Sängerin Anastacia bekommen hat. Genauer gesagt: Über seine Reaktion auf das Geschenk! "Ich habe ihm auch schon die Beziehung mit Helene Fischer nicht geglaubt, aber die Lache ist doch Verarsche. Beide können sehr schlecht so tun, als hätten sie Spaß", poltert er.

Und als wäre das noch nicht genug, lästert Pufpaff dann auch noch über Florians Duett mit Beatrice Egli. "Bei diesen Bildern wird es nicht nur hot, sondern fast schon horny und das an einem ungewöhnlichen Ort", meckert er weiter. Dabei bezieht er sich auf die Szene, in der das Schlager-Duo in einer Telefonzelle singt.

"Von der Performance würde ich sagen, war das mehr der Schlagerbums. Welchen 80er-Jahre Porno haben sie sich da als Vorlage genommen?", so der 47-Jährige. Auweia...