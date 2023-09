Florian Silbereisen: Knallharte Abrechnung! Diese Frau liest ihm nun die Leviten

Seit über 30 Jahren mischt die Sängerin vorne mit. Nur in den Shows von Florian Silbereisen hat sie sich rar gemacht. Denn hinter deren Hochglanz-Kulissen geht es längst nicht so freundschaftlich wie davor zu. Die Macher wissen ganz genau, wie wichtig die Silbereisen-Shows als Werbeplattform für die Schlagerstars sind – und lassen die das auch spüren. "So lange du bereit bist, dich dem Format anzupassen, passt du in die Show", erzählt Claudia Jung laut "Freizeitwoche". "Aber viele von denen, die länger im Business und selbstbewusst sind und dazu zähle ich mich – da ist es schwierig."

Wer vor einem Millionenpublikum seine Lieder präsentieren möchte, muss sich ganz den Vorstellungen der Fernsehmacher beugen, wie Claudia Jung enthüllt. "Ich möchte nicht in eine Sendung gehen, bei der ich Bauchschmerzen habe, ob die Verträge eingehalten werden", berichtet sie von erschreckenden Erfahrungen gegenüber "Freizeitwoche". "Oder ob ich kurz vor der Sendung gesagt bekomme, dass ich doch nur drei Minuten bekomme und dann, wenn ich das nicht möchte, nach Hause gehen möchte."

Wehmütig denkt die Sängerin an frühere Zeiten ihrer langen Karriere zurück, als noch Dieter Thomas Heck zu seinen Musikshows lud. "Wenn Dieter damals gesagt hat: Das ist so – dann war das so", erinnert sie sich. "Das gesprochene Wort genügte, darauf konnte man sich verlassen. Dieses Begegnen auf Augenhöhe gibt es leider nicht mehr", so das bittere Fazit der Sängerin.

Harte Worte gegen Florian Silbereisen und sein Team – der Claudia Jung in seinen Shows wohl erst wieder begrüßen kann, wenn sich hinter den Kulissen viele Dinge grundlegend geändert haben...