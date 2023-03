Florian Silbereisen: Liebes-Chaos! Darum versteckt er seine neue Freundin

Wie lange will der beliebte Moderator uns noch an der Nase herumführen? Er kuschelt mit Schlager-Sonnenschein Beatrice Egli, schaut Sarah Engels nicht nur auf dem Traumschiff tief in die Augen. Er busselt mit Maite Kelly. Und seine Ex-Freundin Helene Fischer rührt ihn immer noch zu Tränen, wenn sie sich auf irgendeiner Bühne in den Armen liegen. Alles nur Show. Gespieltes Liebeschaos! Oder besser: Ablenkungsmanöver! Denn im Leben des Moderators gibt es längst eine neue Frau. Sie wohnt sogar mit ihm unter einem Dach, ist offiziell bei ihm gemeldet. Das hat wurde "Freizeitwoche" offiziell vom Einwohnermeldeamt bestätigt.

Sara heißt die attraktive Kellnerin aus Österreich. Neue Fotos zeigen: Die junge Frau, die Schlager und Tattoos genauso liebt wie Florian, geht in seinem neuen Haus mit Blick auf einen See in Österreich ein und aus. Sie bringt den Müll raus, man sieht sie auf dem Balkon – ganz normal eben. Sara hat sogar schon einige von den engsten Freunden des "Traumschiff"-Kapitäns kennengelernt. Warum also steht er nicht offiziell zu ihr? Wir alle würden ihm doch ein neues Liebesglück nach dem Helene-Drama gönnen.

Oder ist genau Helene Fischer der Knackpunkt? Dass er seine Ex nicht loslassen kann, ist offensichtlich. Helene und er sind nach wie vor eng befreundet. Florian erzählte öffentlich stolz, dass er die Besuche bei ihr, Partner Thomas Seitel und Baby Nala genieße. Hat er Sara sogar dabei, wenn er die Ex besucht? Oder versteckt er sie auch vor Helene?

Florian, mach doch endlich Schluss mit deiner Heimlichtuerei. Steh zu Sara. Und lass die Versuche, deine Fans immer wieder in die Irre zu führen. Noch herrscht im Leben des Entertainers Silbereisen Liebeschaos pur – zumindest nach außen. Dabei scheint Florians Herz sich doch schon längst entschieden zu haben…

Auch interessant