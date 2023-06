Florian Silbereisen: Nach 10 Jahren - Ross Antony lüftet das Geheimnis um ihre geheime Verbindung

Es gibt Promis, bei denen keine Woche vergeht, in der sie sich nicht mit einem ihrer Kollegen anlegen. Während Oliver Pocher jede Chance nutzt, andere Stars durch den Kakao zu ziehen, liefern Iris Klein und Yvonne Woelke sich im Netz eine erbitterte Schlammschlacht. Doch es gibt auch VIPs, die dem Drama absolut nichts abgewinnen können. So genießt Florian Silbereisen beispielsweise ein ziemlich skandalfreies Leben im Rampenlicht. Ganz zur Freude von Ross Antony, der in dem Schlagerstar einen sehr guten Freund gefunden hat.