Florian Silbereisen: Traumschiff-Aus - Bittere Klatsche für den Schlagerstar

Dass Jan Böhmermann und Olli Schulz nicht auf den Mund gefallen sind, ist bekannt. Jetzt bekommt ausgerechnet TV-Liebling Florian Silbereisen sein Fett weg.

Als "Traumschiff"-Kapitän begeistert der Sänger viele Fans. Aber eben nicht alle! Und so lästern Jan und Olli fröhlich über Flori ab. So erklärt Olli, dass die Kult-Sendung "Das Traumschiff" in seiner Kindheit fleißig von seinen Eltern geschaut wurde. "Der Käpt'n war damals echt ein geiler Käpt'n, aber ich muss es einmal sagen: Seit Florian Silbereisen den Käpt'n vom Traumschiff spielt, ist es entwertet", stänkert er.

Und damit nicht genug: "Keiner nimmt ihm wirklich ab, dass er der Käpt'n ist. Das muss eine gestandene Persönlichkeit sein und nicht einfach nur ein Schlagersänger."

