Florian Silbereisen & Helene Fischer: Heimliches Glück! Es ist der Sommer ihres Lebens

Zuletzt sorgten Florian und Helene ja eher mit ihren jeweiligen (potenziellen) Partnern für Aufsehen. Helene zeigte sich innig mit Ehemann Thomas auf der Bühne, Florian machte mit einer Reihe von Turteleien von sich reden. Doch bei alldem verlor sich das einstige Traumpaar, Helene und Florian, nie aus den Augen.

Sie sind einander noch immer ihr sicherer Hafen, wenn es mal turbulent wird, sie kennen sich noch immer in- und auswendig, vertrauen sich zutiefst. Und stehen auch jetzt, im Sommer, in regem Kontakt! Denn für Helene ist sowieso gerade eine besondere Zeit angebrochen. Nach ihren anstrengenden Konzerten hat sie aktuell noch Tourpause. Endlich kann sie sich mal erholen, mal nichts tun. Und mit wem könnte sie das besser als mit Florian?

Der betonte schließlich gerade wieder ihre besondere Bindung. Als er bei einer Showaufzeichnung ihren Song "Atemlos" anstimmte, sagte er: "Ich werde den Auftritt Helene zeigen – sie wird begeistert sein!" Vielleicht führt er ihr ein Video davon ja bei ihrem nächsten Treffen vor? "Das werden immer schöne Nachmittage. Oder auch ein bisschen länger…", deutete der Showmaster neulich an. Und Helene bestätigte laut "Neue Post": "Du bist immer eingeladen, das weißt du."

Heimlich werden die beiden also auch diesen Sommer bestimmt wieder die Zeit genießen. Vielleicht ja bei einem Kaffee auf Helenes Terrasse im Haus am Ammersee, oder einem Spaziergang in der idyllischen Umgebung. Und wer weiß, ob sie nicht auch unbeobachtet mit dem Boot über den See fahren, im Anschluss in ein Lokal einkehren?

"Ich bin so dankbar, dich weiterhin als so tollen Menschen in meinem Leben zu haben", schwärmte Helene mal von Flori, wie "Neue Post" sie zitiert. Und er: "Bei Helene und mir geht auch nach der Trennung kein Blatt dazwischen." So strahlend wie die Sommersonne sind auch ihre Gefühle...