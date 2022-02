Queen Elizabeth II.: Große Sorge! "Ich kann mich nicht bewegen"

Wie die britische Zeitung "Independent" nun bekannt gab, öffnete sich die Queen gegenüber ihre Gäste mit besorgniserregenden Worten. Den Gehstock in der Hand haltend soll sie zu General Eldon Millar gesagt haben "Ich kann mich nicht bewegen". Dabei zeigte sie, den Angaben der Zeitung nach, auf ihr Bein. Allgemein wirkt Queen Elizabeth auf den Bilder des Treffens dieser Woche geschwächt. Sie scheint an Gewicht verloren zu haben und wirkt steif mit der Hand immer am Gehstock.

Wie es um den Gesundheitszustand der Monarchin wirklich steht, gab der Palast bislang nicht bekannt. Bleibt nur zu hoffen, dass Queen Elizabeth II. ihren royalen Fans nicht in Zukunft nicht noch mehr Grund zur Sorge bereiten wird.

