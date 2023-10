Fürstin Charlène: Kampf um ihre Ehe! Wie lange hält sie das noch aus?

Nun redet Charlène von Monaco zum ersten Mal so offen wie noch nie über ihre Beziehung zu Fürst Albert. Und sie spricht aus, was ihr so weh tut: "Bestimmte Leute wollen sehen, dass wir uns trennen."

Wen sie damit meint, ist ziemlich klar. Allen voran wohl ihre ewige Rivalin Nicole Coste, Alberts Ex-Geliebte. Sie macht schon seit Jahren keinen Hehl daraus, dass sie sich selbst für die bessere Fürstin hält. "Die Menschen in Monaco lieben mich mehr als sie", posaunt sie gerne hinaus. Und auch: "Es ist mir egal, was mit ihr ist. Alles, was ihr passiert, ist Karma."