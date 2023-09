Fürstin Charlène nach der Trennung: Jetzt werden auch die Zwillinge entzweit!

Gegenüber dem Magazin "Monaco Matin" legt Fürstin Charlène eine überraschende Beichte ab. Denn während in den vergangenen Monaten alle Augen auf der Ehe der Royals ruhten, spricht die ehemalige Schwimmerin nun über ihre Kinder. Denn die 8-jährigen Zwillinge wurden diese Woche in die dritte Klasse eingeschult. Und dabei hatten sie Bedenken wie alle anderen auch. Das erzählt nun Mama Charlène: "Wie jeder andere Schüler hatten sie am ersten Schultag viele Erwartungen: an ihre neuen Freunde, an die Lehrer, was sie an ihrem ersten Tag anziehen sollten."

Doch für die Sprösslinge von Fürst Albert und seiner Gattin ändert sich mit der Versetzung nicht nur der Freundeskreis und die Lehrer, sondern alles wird drastisch anders! Fürstin Charlène plaudert im Interview aus: "Es ist das erste Mal, dass sie nicht in derselben Klasse sind." Nanu! Was ist denn da los? "Es ist ein großer Schritt für sie", verrät die Monarchin. Denn Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques sollen sich sehr nahe stehen. Durch die Aufteilung in verschiedenen Klassen sollen sich die Zwillinge unabhängiger voneinander und ganz individuell entwickeln können. Immerhin werden sie von ihrer Mutter Charlène von Monaco auf diesem Weg unterstützt, denn sie verrät: "Ich denke, das ist eine gute Sache!"