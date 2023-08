Fürstin Charlène: Schluss mit lustig! Sie verlässt Monaco

Charlène von Monaco hat eine ganz besondere Bindung zu Südafrika. Nicht nur ist der afrikanische Staat die Heimat der monegassischen Fürstin, sondern auch ein Zufluchtsort. Denn nachdem sich die Ehefrau von Fürst Albert eine Ohrenentzündung zugezogen hatte, verweilte sie in ihrer geliebten Heimat um sich zu erholen. Böse Zungen sprachen jedoch davon, dass sie vor den Zwängen und Aufgaben des Palastes geflohen sei. Steht nun ein neuer Fluchtversuch bevor? Denn eine neue Reise steht kurz bevor...

Die Wahrscheinlichkeiten sind gering! Denn dieses Mal wird Charlène ihre Reise für einen guten Zweck antreten. Denn die Stiftung der Monarchin "Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa" (PCMFSA) hat eine Charity-Veranstaltung geplant. Vom 15. bis zum 17. September findet in Sun City ein Wasserfahrrad-Rennen statt, das durch die Wohltätigkeitsorganisation ausgerichtet wird. Der CEO der Stiftung und Schwager von Charlène, Chantell Wittstock, erklärt: "PCMFSA freut sich, die Water Bike Challenge nach Südafrika zu bringen und eine spannende Plattform zur Sensibilisierung für die Wassersicherheit zu schaffen. (...) Wir fühlen uns auch zutiefst geehrt, dass Seine und Ihre Durchlaucht, Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco, an der Veranstaltung teilnehmen und das Anliegen der Stiftung unterstützen werden." Uh la la! Also wird auch Ehemann Fürst Albert seine Gattin an ihren Sehnsuchtsort Südafrika begleiten. Mal sehen, ob sie auch gemeinsam zurückkehren werden...