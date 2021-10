Larissa Rieß: Mann & Kinder - So tickt die coole DJane privat

Kennen gelernt hat sich das glückliche Paar bereits in der Jugend, doch geheiratet wurde erst nach 15 gemeinsamen Jahren. Am 22. Oktober 2018 trat Larissa Rieß mit ihrem Mann vor den Traualtar. Auch der Nachwuchs ließ anschließend nicht mehr lange auf sich warten. Im Frühjahr 2020 brachte die 32-Jährige ihr erstes Kind zu Welt. So chaotisch und impulsiv die DJane und Moderatorin bei ihren Auftritten wirkt, so organisiert und pünktlich ist sie in Wirklichkeit. Als Mutter plant Larissa Rieß ihren Alltag mit Kindern minutiös, hält stets ihre Termine ein und behält pedantisch genau den Überblick. Aufräumen habe auf sie eine therapeutische Wirkung verriet Larissa Rieß einmal im Podcast "Deutschland 3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz". Anders wäre ein Leben zwischen Kita, Bühne und Mischpult wohl auch kaum möglich!

In der 2. Staffel von "LOL: Last One Laughing" darf sich Larissa Rieß mit den Großen der Comedyszene messen: