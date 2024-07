Gabriel Kelly: Kuschel-Fotos aufgetaucht! Er zeigt sich Arm in Arm mit Malika

Gabriel scheint das egal zu sein. Schließlich hat er eine Neue im Arm. Kuscheln, sinnliche Berührungen, sexy Hebefiguren – das alles gab es bereits auf der Bühne. Leonie musste alles mit ansehen, saß im Publikum und drückte ihrem Gabriel die Daumen. Doch der Musiker hat offenbar nur noch Augen für seine schöne Tänzerin.

Dabei ist es doch Leonie, für die Gabriel überhaupt an "Let's Dance" teilnahm. "Ich mache das Ganze eigentlich nur, weil meine Freundin eine Supertänzerin ist. Ich konnte in all den Jahren, in denen ich mit ihr zusammen bin, nie mit ihr tanzen", gestand er vor Beginn der Tanzshow.