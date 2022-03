Giovanni Zarrella & Andrea Berg: Es wurde offiziell bestätigt!

Wie es heißt, wird in der nächsten "Giovanni Zarrella"-Show am neunten April ein ganz besonderer Gast Giovanni die Ehre erweisen! So soll nämlich niemand geringeres als Andrea Berg ihr großen Bühnen Comeback bei dem sympathischen Italiener feiern. Nach vier langen Jahren ist Andrea mit einer neuen Single wieder am Start und will sie erstmals bei Giovanni zum Besten geben! Wow! Was für Hammer-Neuigkeiten! Doch nicht nur Andrea wird an dem Abend alle Schlagerherzen höher schlagen lassen. Auch Beatrice Egli, Pietro Lombardi und Maite Kelly werden auf der Bühne performen! Eine hochkarätigere Gästeliste hätte sich Giovanni wohl kaum wünschen können...