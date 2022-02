GNTM 2022: Horror-Walk! War das zu gefährlich?

In der zweiten Folge von "Germany's Next Topmodel" mussten sich die Kandidatinnen direkt einer großen Herausforderung stellen - Heidi Klum ließ sie im Duell gegeneinander antreten. Im direkten Vergleich mit einer anderen Kandidatin zu stehen und das Duell am Ende für sich zu entscheiden, um sicher in die nächste Runde zu kommen, kann ganz schönen Druck unter den Models auslösen. Umso krasser, was Heidi ihnen dann auch noch beim Entscheidungswalk abverlangte...