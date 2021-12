Gülcan Kamps: Süßes Baby-Update! Der Name ist gefunden

Den genauen Namen möchte Gülcan aber anscheinend noch für sich behalten. Immerhin dürfen sich ihre Fans über weitere Informationen zu Gülcans kleinem Wonnepropen freuen: "Mein kleiner Schatz jetzt wiegst du schon 3,6 kg und Mami & Papi können es gar nicht erwarten dich zu umarmen. Ich freue mich einfach so sehr, dass ich dieses Gefühl gar nicht in Worte fassen kann." Hach, so viel Vorfreude und Liebe rührt auch ihre Fans. Die hinterlassen der Moderatorin unzählige liebe Kommentare unter ihrem Posting. Einige Stimmen schrieben: "Tolles Foto und so eine glückliche Mutti", "3.6 kg? Dann ist es ja bald soweit…alles erdenklich Gute" oder "Wirst du uns den Namen denn verraten, wenn dein kleines Wunder da ist?". Ob Gülcan Kamps ihren Fans diesen Wunsch erfüllen und den Namen ihres Kindes schon bald verraten wird, liegt ganz alleine in ihrer Hand. Jetzt genießt sie erst einmal ihre letzten Schwangerschaftswochen in vollen Zügen.

