Guido Maria Kretschmer: "GZSZ"-Hammer!

Große Freude für alle "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Fans! Denn diese Woche erscheint endlich ein ganz besonderes Special der "RTL"-Kult-Show - und das sogar in Spielfilmlänge. Am Donnerstag, dem 23. November können die Zuschauer einige der Stars in der Stadt der Liebe, Paris, erleben. Eine Vorlage, die Guido Maria Kretschmer prompt für seine Show genutzt hat. Daher steht in dieser Woche steht bei "Shopping Queen" alles unter dem Motto: "'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' in der Stadt der Liebe – Kreiere einen filmreifen Paris-Look mit den Soap-Stars!"