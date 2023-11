"GZSZ"-Chryssanthi Kavazi: Süßes Babyupdate nach Schwangerschaftsverkündung

Im Frühjahr 2024 ist es soweit: Chryssanthi Kavazis und Tom Becks zweites Baby zwei soll das Licht der Welt erblicken. Routiniert geht die 34-Jährige aber nicht an die Sache ran: "Es ist ja nicht mein erstes Mal, dass ich Mama werde, aber es fühlt sich so an und es fängt auch alles wieder von vorne an. Und irgendwie ist auch alles anders, aber auch total schön", schwärmt Chryssanthi.

Familie und Freunde freuen sich schon wie verrückt auf den Nachwuchs, ganz besonders ihr kleiner Sohn, der 2019 geboren wurde. "Wir haben so viele Glückwünsche bekommen und das war wirklich herzallerliebst, denn damit habe ich gar nicht gerechnet“, freut sich die 34-Jährige. Ob es ein Junge oder Mädchen wird, will die Schauspielerin zum jetzigen Zeitpunkt noch für sich behalten.

Die Baby-News sind für Kavazi jedoch ein zweischneidiges Schwert, denn bei "GZSZ" kann sie bald nicht mehr mitmachen. Bevor es aber in die Baby-Pause geht, können sich "GZSZ"-Fans im November noch auf das große "GZSZ"-Special aus Paris freuen. Hier geht es um Lauras und Johns romantische Flitterwochen, den Höhepunkt von Emilys Karriere als Mode-Designerin und ein dunkles Geheimnis.