GZSZ: Jetzt zieht RTL die Reißleine

"RTL" postet ein Foto auf dem offiziellen "GZSZ"-Instagram-Account und verfasst dazu folgende Worte: "Liebe LuMo-Fans, wir sehen, dass euch die aktuellen Entwicklungen um Luis, Moritz und Johanna emotional sehr nahe gehen. Einige sind verletzt und viele enttäuscht, dass LuMo sich getrennt haben. Auch die Geschichte zwischen Johanna und Luis gefällt nicht jedem. Dass diese Geschichte bei einigen solch heftige Reaktionen hervorruft, damit haben wir nicht gerechnet".

Die Reaktionen waren scheinbar so heftig, dass sich der Sender dazu verpflichtet gefühlt hat, Nummern von Telefonseelsorgen zu teilen: "Wir sehen, dass viele sich ein Comeback von LuMo wünschen, aber bitte versteht, dass wir leider keine Informationen über zukünftige Storylines herausgeben können. So wie im wahren Leben haben auch unsere Geschichten für die Charaktere Höhen und Tiefen; sich auf eine Geschichte emotional einzulassen heißt auch immer, mit den einzelnen Figuren mitzufühlen. Da wir alle unterschiedlich sind, fühlen wir auch unterschiedlich - die einen mehr, die anderen weniger. Und wenn die dunklen Gedanken manchmal zu viel werden, ist es das beste, sich Hilfe zu suchen.", heißt es in dem Instagram-Posting weiter.

Diese Hilfe bietet die Telefonseelsorge rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. oder über das Internet unter http://www.telefonseelsorge.de.

Die Fans in den Kommentaren reagieren ähnlich heftig auf dieses Statement, wie auf die MoLuJo-Story: "Echt jetzt? Muss schlimm sein, wenn man nicht mehr zwischen Serie und dem wahren Leben unterscheiden kann. Meine Güte!", schreibt ein User. Ein Anderer kann ebenfalls nicht fassen, welch ein Ausmaß eine fiktive Serie annehmen kann und schreibt: "Stell dir vor, die Fanbase einer Serie eskaliert so sehr, dass die Insta-Seite auf die Telefonseelsorge hinweisen muss".